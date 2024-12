Ein Tiefausläufer liegt über Niedersachsen und Bremen. Es wird regnerisch mit einigen Auflockerungen, an der Küste und im Oberharz gibt es stürmische Böen.

Milde Temperaturen und Regen in Niedersachsen

Das Wetter bleibt am Wochenende in Niedersachsen und Bremen unbeständig. (Archivbild)

Hannover - Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt am Wochenende unbeständig, ein Tiefausläufer liegt über dem Norden. Es regnet meist, im Westen des Landes gibt es einige Auflockerungen, die sich dann bis zum Weser-Ems-Gebiet ausweiten, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag mittelte.

An der Nordsee und im Oberharz kommt es zu stürmischen Böen, der Wind lässt dann aber zum Abend hin nach. Es ist mild, die Temperaturen erreichen im Osten Niedersachsens rund 5 Grad, an der Ems und auf den Inseln sogar 10 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ist es in den östlichen Landesteilen zunächst noch regnerisch, später auch an der Ems. Dazwischen gibt es einige Auflockerungen. Je nach Bewölkung sinken die Temperaturen im Binnenland auf 1 bis 4 Grad und auf den Inseln auf 5 Grad. Im Oberharz gibt es leichten Frost und damit besteht auch Glättegefahr auf den Straßen.

Sonntag zunächst aufgelockert, dann stark bewölkt

Am Sonntag regnet es laut DWD im Wendland und im Emsland noch leicht, in einem breiten Streifen zwischen Ostfriesland und Südostniedersachsen ist es am zweiten Advent zunächst aufgelockert.

Im Tagesverlauf zieht dann von Nordosten her starke Bewölkung herein, es ist zunehmend bedeckt mit leichtem Regen. An der Küste weht ein böiger Wind. Die Temperaturen erreichen 5 bis 6 Grad im Binnenland, 7 Grad auf den Inseln und 4 Grad im Oberharz.

In der kommenden Woche macht sich Hochdruckeinfluss bemerkbar. Es bleibt stark bewölkt mit Sprühregen und Nebel, in den Morgenstunden kann es zu Straßenglätte kommen. Für den Harz erwarten die Meteorologen Montagfrüh Schnee, der dann im Laufe des Tages wieder taut.