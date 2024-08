Schweinfurt - Radprofi Jonathan Milan hat den Auftakt der 39. Deutschland Tour gewonnen. Der Italiener bewältigte den 2,9 Kilometer langen Prolog rund um die Stadt Schweinfurt in Bayern als Schnellster vor dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen und dem Niederländer Maikel Zijlaard. Jannik Steimle wurde in dem Einzelzeitfahren als Siebter bester Deutscher.

Durch den Auftakterfolg durfte sich Milan das neu eingeführte Blaue Trikot des Gesamtführenden überstreifen. Im Mai hatte der Allrounder mit Sprint-Expertise drei Etappen beim Giro d'Italia gewonnen.

120 Profis gingen beim Auftakt an den Start. Die Rundfahrt endet nach 747,6 Kilometern am Sonntag in Saarbrücken. Die Rennfahrer erwartet am Samstag auf der dritten Etappe das als Klassiker-Strecke angelegte Teilstück zwischen Schwäbisch Gmünd und Villingen-Schwenningen.