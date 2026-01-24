Weitspringerin Malaika Mihambo tut sich bei ihrem ersten Wettkampf im Jahr 2026 schwer. Sie muss sich in Düsseldorf mit einer mäßigen Weite geschlagen geben. Eine andere Olympiasiegerin gewinnt.

Düsseldorf - Weitsprung-Star Malaika Mihambo hat beim Istaf Indoor in Düsseldorf einen durchwachsenen Einstieg in das Jahr 2026 hingelegt - Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hingegen ist mit einem Sieg in die Saison gestartet. Ogunleye setzte sich mit einer Weite von 18,78 Metern durch und wiederholte vor 7.600 Zuschauern ihren Vorjahreserfolg.

Mihambo sprang in ihrem besten Versuch 6,56 Meter und musste sich mit Rang drei zufriedengeben. Es gewann die Rumänin Ramona Verman mit 6,59 Metern. „Ich bin einigermaßen zufrieden dafür, dass ich jetzt noch bis Mitte der Woche einfach eine Erkältung hatte und ein bisschen das Bett gehütet habe“, sagte die Olympiasiegerin von 2021 in Tokio.

Auf den Höhepunkt in diesem Jahr in der Halle - die WM in Polen im März - wird Mihambo verzichten. Stattdessen will sich die 31-Jährige früh auf die Freiluft-Saison im Sommer konzentrieren. Der Fokus liegt auf der Leichtathletik-EM im britischen Birmingham im August.

Mihambo mit drei ungültigen Versuchen

Vor den Augen von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der die Werbetrommel für eine Olympia-Bewerbung der Region Rhein-Ruhr mit der Kernstadt Köln rührte, tat sich Mihambo in Düsseldorf von Beginn an schwer.

Drei von sechs Versuchen waren ungültig. Von der Sieben-Meter-Marke blieb sie weit entfernt. Technisch sei viel mehr drin gewesen, betonte Mihambo und fügte an: „Die Vorbereitung lief einfach nicht optimal: hier mal ein Infekt, dann noch ein bisschen Knieschmerzen.“ Immerhin konnte sich die gebürtige Heidelbergerin im letzten Durchgang noch steigern und zumindest aufs Podium springen.

Hallenweltmeister über 60 Meter triumphiert

Über die 60 Meter wurde der Hallenwelt- und Halleneuropameister Jeremiah Azu aus Großbritannien seiner Favoritenrolle gerecht. Er siegte in 6,53 Sekunden.

Das Istaf Indoor ist seit 2021 in Düsseldorf zu Gast. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche sowie Meetingdirektor Martin Seeber hatten am Freitag bekanntgegeben, dass die Veranstaltung in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens bis mindestens 2029 ausgetragen wird.