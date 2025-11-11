In Berliner Osten endet eine nächtliche Autofahrt tragisch: Ein junger Mann stirbt, sein Begleiter schwebt in Lebensgefahr. Was Polizei und Feuerwehr bislang zum Unfallhergang wissen.

Der Fahrer des Wagens stirbt noch an der Unfallstelle, sein Beifahrer schwebt in Lebensgefahr. (Symbolbild)

Berlin - Ein 19-Jähriger ist bei einem Autounfall in Berlin-Biesdorf tödlich verletzt worden - sein 20-jähriger Beifahrer schwebt in Lebensgefahr. Der Fahrer starb nachts noch an der Unfallstelle auf dem Blumberger Damm, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Beifahrer wurde in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen kam das Carsharing-Auto mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit hinter einer Kreuzung von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume auf dem Mittelstreifen. Der Wagen überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Die Feuerwehr befreite die beiden Männer aus dem Auto. Für die weiteren Ermittlungen wurde der Mietwagen sichergestellt.