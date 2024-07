Die Meyer Werft kämpft ums Überleben. Um die Sanierung zu ermöglichen, ändert sie jetzt die Firmenstruktur. Das betrifft auch eine Tochter in Rostock.

Die Meyer Werft kommt unter eine gemeinsames Dach mit der Neptun Werft in Rockock.

Papenburg/Rostock - Die um ihre Existenz kämpfende Papenburger Meyer Werft gibt sich eine neue Firmenstruktur. Im Zuge der geplanten Sanierung soll der Papenburger Stammbetrieb mit der Rostocker Neptun Werft und weiteren Unternehmen der Gruppe unter ein gemeinsames Dach kommen, teilte das Unternehmen mit. Der Geschäftsbetrieb inklusive aller Arbeitsverhältnisse und Lieferverträge werde voraussichtlich zum 31. August auf die bisherige Muttergesellschaft Meyer Neptun GmbH übertragen.

„Damit ist keinerlei Stellenabbau – über die dazu bereits getroffene Rahmenvereinbarung hinaus – verbunden“, betonte das Unternehmen. Die Reorganisation führe im weiteren Verlauf zu einer wesentlichen Vereinfachung der Konzernstruktur, hieß es in der Mitteilung. Zudem verfüge die Meyer Neptun GmbH als neue Dachgesellschaft über eine stärkere Eigenkapitalbasis als die bisherige Meyer Werft GmbH & Co. KG.

Firmensitz kehrt nach Deutschland zurück

Der Umbau der Struktur sei integraler Bestandteil des laufenden, umfassenden Sanierungskonzeptes. Anfang Juli einigte sich die Geschäftsführung mit dem Betriebsrat und der IG Metall auf ein Restrukturierungskonzept. 340 der mehr als 3.000 Stellen sollen demnach abgebaut werden. Es sollen ein Aufsichtsrat und ein Konzernbetriebsrat geschaffen und der Unternehmenssitz wieder von Luxemburg nach Deutschland verlegt werden. Dies soll nun mit der angekündigten Übertragung auf die Meyer Neptun GmbH vollzogen werden.

Die Beratungsfirma Deloitte hatte nach Unternehmensangaben in einem ersten Entwurf für die Sanierung eine positive Prognose in Aussicht gestellt. Bis Mitte September soll die finale Fassung vorliegen. Bund und Land prüfen derzeit, ob und in welchem Umfang sie der angeschlagenen Meyer Werft helfen können.