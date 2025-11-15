Schauer, kühle Temperaturen, Gewitter und sogar Schnee: Das Wetter in den kommenden Tagen lädt eher zu gemütlichen Abenden daheim ein. Autofahrer sollten jedoch aufpassen: Es wird teils glatt.

Hannover - Die Menschen in Niedersachsen sollten in den kommenden Tagen besser zu warmen Pullovern und Regenjacken greifen. Meteorologen erwarten für Sonntag und den Wochenstart kaltes, nasses und teils gewittriges Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den Hochlagen des Harzes ist zum Wochenstart auch Schnee möglich. Zwischen Ostfriesland und dem Oderbruch setzen länger anhaltende Regenfälle ein. Das liegt DWD zufolge an einer Luftmassengrenze, die trockene und deutlich kühlere Luft im Norden von milderer und feuchterer Luft im Süden trennt.

Am Samstag rechnet der Wetterdienst an der Nordseeküste und im Nordwesten mit Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Auf den Ostfriesischen Inseln erreichen die Böen sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Im Tagesverlauf lässt der Wind nach. Der DWD erwartet verbreiteten Regen und dichte Wolken. Es bleibt bedeckt, bei Temperaturen um die 7 Grad.

In Hochlagen des Harzes Schneeschauer möglich

Auch am Sonntag bleibt es meist bewölkt und regnerisch. Vom Norden her kann es zeitweise auflockern, die Temperaturen ändern sich kaum. In der Nacht zum Montag ziehen von Norden her Regenfelder über das Land, später kann es vereinzelt Gewitter geben. Wer nachts im Oberharz mit dem Auto unterwegs ist, sollte vorsichtig sein: Hier rutschen die Temperaturen mit –3 Grad unter den Gefrierpunkt, es kann glatt werden.

Am Montag zeigt sich zwischen kompakten Wolken gelegentlich die Sonne. Das Wetter bleibt jedoch durchwachsen: An der See treten vereinzelt Schauer auf, auch einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. In den Hochlagen des Harzes soll es schneien. Dort erreichen die Temperaturen Höchstwerte um die 3 Grad, ansonsten 6 bis 9 Grad. In der Nacht zum Dienstag rechnet der Wetterdienst im Harz sogar mit einem Schneeschauer. Bei Frost und bis zu –3 Grad besteht weiterhin Glättegefahr.

Regen und Schnee am Dienstag

Gebietsweise regnet es, die Tiefstwerte an der See betragen nachts um die 5 Grad und sonst um die 0 Grad. Am Dienstag ziehen weitere Schauer über Niedersachsen, im Oberharz fällt Schnee. Die Temperaturen erreichen höchstens zwischen 4 Grad im Bergland und 8 Grad auf den Inseln. Der Regen bleibt vereinzelt auch in der Nacht, im Oberharz muss mit weiterem Schnee gerechnet werden.