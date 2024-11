Magdeburg/Hannover - Nach der Tarifeinigung der Metall- und Elektroindustrie in Hamburg werden Arbeitgeber und IG Metall in Sachsen-Anhalt über die Übernahme des Pilotabschlusses verhandeln. Die Gespräche seien für den 22. November geplant, teilten die Tarifparteien mit. „Der Pilotabschluss ist ein Kompromiss und das Ergebnis schwieriger Verhandlungen“, erklärte ein Sprecher der Arbeitgeber. „Wir beraten das Ergebnis zeitnah in unseren Gremien und werden am 22. November mit der IG Metall über die Übernahme des Pilotabschlusses verhandeln.“ Die Tarifkommission der IG Metall stimmte Übernahmeverhandlungen für den Tarifabschluss zu.

Arbeitgeber und Gewerkschaft hatten sich am Morgen in Hamburg auf einen ersten Pilotabschluss für die Tarifbezirke Bayern und Küste geeinigt. In zwei Stufen sollen die Gehälter um 5,1 Prozent steigen. Die erste Erhöhung um 2 Prozent soll ab 1. April 2025 wirksam werden, eine weitere Erhöhung um 3,1 Prozent ab 1. April 2026. Für kriselnde Unternehmen gibt es Möglichkeiten, einzelne Zahlungen auszusetzen oder ganz zu streichen. Der Tarifvertrag hat eine lange Laufzeit von 25 Monaten, sodass aufs Jahr gerechnet weniger als 3 Prozent Lohnsteigerung herauskommen. Gefordert hatte die IG Metall 7,0 Prozent in zwölf Monaten.