  3. Kriminalität: Messing-Diebe plündern Friedhof in Döbeln

Unbekannte haben auf einem Friedhof in Döbeln Messing-Ornamente gestohlen und mehrere Grabstätten beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe.

Von dpa 17.01.2026, 11:13
Polizei ermittelt nach dem Diebstahl von Messing-Ornamenten an Kolumbarien in Döbeln. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Döbeln - Buntmetalldiebe haben auf einem Friedhof in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) mehrere Grabstätten beschädigt und Messing-Ornamente gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, machten sich Unbekannte an Kolumbarien - ein meist oberirdisches Bauwerk, das der Aufbewahrung von Urnen oder Särgen dient - zu schaffen und brachen die Metallteile gewaltsam heraus. Dabei wurde auch ein Grabstein zerstört.

Der Gesamtschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf einige Tausend Euro. Die Tat soll sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag ereignet haben, bekannt wurde sie am Freitag. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe.