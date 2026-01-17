Unbekannte haben auf einem Friedhof in Döbeln Messing-Ornamente gestohlen und mehrere Grabstätten beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe.

Döbeln - Buntmetalldiebe haben auf einem Friedhof in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) mehrere Grabstätten beschädigt und Messing-Ornamente gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, machten sich Unbekannte an Kolumbarien - ein meist oberirdisches Bauwerk, das der Aufbewahrung von Urnen oder Särgen dient - zu schaffen und brachen die Metallteile gewaltsam heraus. Dabei wurde auch ein Grabstein zerstört.

Der Gesamtschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf einige Tausend Euro. Die Tat soll sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag ereignet haben, bekannt wurde sie am Freitag. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe.