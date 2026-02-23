Ein 30-Jähriger wird vor einer Hamburger Drogeneinrichtung lebensgefährlich verletzt. Der Täter flüchtet. In einem Zug fällt der Verdächtige während einer Fahrkartenkontrolle auf.

Uelzen/Hamburg - Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke vor einer Hamburger Drogeneinrichtung ist der mutmaßliche Täter am Bahnhof Uelzen festgenommen worden. Er fiel Bundespolizisten am vergangenen Freitag bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Zug zwischen Hamburg und Hannover auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 30-Jährige wurde zu einer Haftrichterin in Hamburg gebracht, die einen Haftbefehl erließ.

Der mutmaßliche Täter soll nach Angaben der Polizei am vergangenen Dienstag (17. Februar) einen 30-Jährigen im Stadtteil St. Georg mit mehreren Stichen am Oberkörper lebensgefährlich verletzt haben. Zuvor sollen sich die Männer gestritten haben. Der Täter war nach der Attacke geflüchtet. Die Mordkommission ermittelt gegen den in U-Haft sitzenden Franzosen wegen versuchter Tötung.

Die Tat passierte vor der Drogenhilfeeinrichtung Drob Inn nahe dem Hamburger Hauptbahnhof. Dort halten sich täglich mehrere Hundert Drogenabhängige auf. In der Einrichtung können Abhängige unter hygienischen Bedingungen legal Drogen wie Crack konsumieren.