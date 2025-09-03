Ein Mann wird mit einer Stichverletzung aufgefunden. Noch am Abend meldet sich eine 23-Jährige bei der Polizei. Was sie zu dem Vorfall in der Wohnung des Mannes berichtet.

Berlin - Mit einem Messer hat eine 23-jährige Frau einem Mann in Berlin-Spandau mutmaßlich eine Stichverletzung im Bauch zugefügt. Zeugen entdeckten den 46 Jahre alten Mann am Dienstagabend verletzt im Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Haselhorst, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe angegeben, von zwei Frauen verletzt worden zu sein. Die 23-Jährige meldete sich demnach noch in der Nacht bei der Polizei.

Laut Polizei gab die 23-Jährige an, dass sie mit einer 16-jährigen Freundin in der Wohnung des Mannes gewesen sei. Dort hätten sie Drogen konsumiert. Der Mann habe die Frauen schließlich mit einem Messer bedroht und nicht aus der Wohnung lassen wollen, habe die 23-Jährige ausgesagt.

Es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der die Frau den Mann mit dem Messer verletzte. Daraufhin seien die jungen Frauen aus der Wohnung geflohen. Die Polizei ermittelt nun zu den Umständen.

Der 46-Jährige wurde demnach nach dem Geschehen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er notoperiert und in stationäre Behandlung aufgenommen.