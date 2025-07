Ein 16-Jähriger wurde in Berlin durch einen Messerstich verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Ein 16-Jähriger ist bei einem Streit in Berlin-Mitte durch einen Messerstich ins Bein verletzt worden. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzung sei jedoch nicht lebensbedrohlich. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der 16-Jährige am Samstagabend in der Kurfürstenstraße mit mehreren Unbekannten in Streit geraten sein. Dabei kam es auch zu Gewalt. Ein weiterer Mensch soll dazugekommen sein und ihm mit einem Messer ins Bein gestochen haben. Als eine Frau sich bemerkbar machte, flüchtete die Gruppe. Passanten kümmerten sich um den Verletzten, bis Rettungskräfte eintrafen.