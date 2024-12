Ein Mann verletzt einen anderen in einer Unterkunft in Frankfurt (Oder) schwer. Noch ist unklar, warum. Drogen könne aber eine Rolle gespielt haben.

Frankfurt (Oder) - Ein 60-Jähriger ist bei einem Messer-Angriff in einer Obdachlosenunterkunft in Frankfurt (Oder) schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen 30 Jahre alten Mann fest, wie sie mitteilte. Er soll das Opfer demnach bereits am Heiligabend in dem Heim im Stadtteil West attackiert haben. Zuvor hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.

Der schwer verletzte 60-Jährige kam in ein Krankenhaus. Bei dem Beschuldigten wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, wie es hieß. Das Ergebnis deute darauf hin, dass der Mann bei der Tat unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Kriminalpolizisten versuchen nun zu klären, was zwischen den beiden deutschen Männern vor der Tat vorgefallen ist.