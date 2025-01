Jung, bald mit der Schule fertig und auf der Suche nach dem passenden Beruf? Die Messe „KarriereStart“ in Dresden bietet Orientierung.

Dresden - Junge Menschen und andere Interessierte können sich an diesem Wochenende in Dresden auf einer Jobmesse über mögliche Berufe informieren. Auf der Messe „KarriereStart“ präsentieren sich mehr als 550 Aussteller, wie das Sozialministerium mitteilte. Zusätzlich zur Beratung an den Messeständen stehen rund 130 Vorträge und Workshops auf dem Programm. Für Zugewanderte gibt es spezielle Angebote - etwa zu den Themen Spracherwerb und Arbeitsmarktzugang. Die Messe ist vom 24. bis 26. Januar geöffnet.

Die Stadt Dresden ist mit mehreren Ständen vertreten. „Jedes Jahr bieten wir auf der KarriereStart etwa 100 Ausbildungs- und Studienplätze in verschiedenen Fachrichtungen an, darunter Verwaltung, IT sowie Garten- und Landschaftsbau“, erklärte Personalbürgermeister Jan Pratzka. Man suche aber nicht nur selbst Nachwuchskräfte, sondern auch motivierte Gründerinnen und Gründer zur Umsetzung innovativer Ideen.

Das Landesamt für Geobasisinformation Sachsen warb für eine Karriere im Vermessungswesen oder der Geodatenbranche. „Wer in seinem Berufsleben nicht weniger als die Welt vermessen will, der ist hier genau richtig: auf dem neuen Nachwuchsportal www.geodaesie-sachsen.de“, hieß es.