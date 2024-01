Berlin - Der Boom der Streamingportale hat nach Meinung von Schauspieler Merlin Rose („Das Boot“) den Öffentlich-Rechtlichen neue Impulse gegeben. „Was ich finde, und was jetzt auch bei den Öffentlich-Rechtlichen Einzug findet: Dass an manchen Stellen alte Sehgewohnheiten ein bisschen aufgebrochen werden und Dinge etwas anders aussehen, die Kamera anders gehändelt wird, neue Bilder entstehen“, sagte der 30-Jährige in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. „Da sind wir Schauspieler sehr abhängig von Trends. Aber das ist eine gute Entwicklung.“

Generell unterscheide sich die Arbeit für Streamingprojekte nicht nennenswert, sagte der Berliner, der im Thriller-Sechsteiler „Haus aus Glas“ zu sehen ist (Dienstag und Mittwoch, je 20.15 Uhr, Das Erste). „Grundsätzlich stehe ich erst mal vor der Kamera und arbeite mit meinem Regisseur, mit meinem Team und meinem Kameramann.“

Was bei den Streaming-Drehs dann anders war: „Ich stand da teilweise an Sets, die viel größer waren, als ich sie von Öffentlich-Rechtlichen gewöhnt war. Ein paar Sachen sind mir neu gewesen. Den Begriff des Showrunners habe ich erst über die Arbeit bei Netflix mit Netflix Sky oder auch Magenta TV mitbekommen. Das ist eine Position, die ich vorher gar nicht kannte.“ Ein Showrunner ist der Hauptverantwortliche einer Serien-Produktion für Drehbücher und Casting, achtet aber auch auf Budget und Termine.

Mittlerweile sei das gerade im Streaming relativ normal, sagte Rose. „Man hat sich an die neue Struktur gewöhnt. Da sind auch viele Arbeitskontexte und Strukturen, die von einem amerikanischen, von einem internationalen Markt kommen und dann ihren Weg nach Deutschland finden. Das passiert jetzt auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich finde es erst mal eine gute Sache.“