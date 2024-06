Schönebeck/Magdeburg - Das irische Ingenieur- und Bauunternehmen Mercury will in Schönebeck bei Magdeburg 25 Millionen Euro investieren. Ab Mitte dieses Jahres solle dort eine Entwicklungs- und Produktionsanlage entstehen, teilte die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt am Freitag mit. Die Inbetriebnahme sei für Juni 2025 geplant. Mercury ist den Angaben zufolge führender Anbieter von Baulösungen für Rechenzentren, sowie für die Halbleiter- und Pharmaindustrie in Europa.

Der neue Standort mit 15.000 Quadratmetern Produktions- und Betriebsfläche in Schönebeck werde als Engineering-Zentrum dienen. Er werde ein Team von 200 Fachleuten beherbergen, die multinationale Kunden unterstützen sollen. Der Standort werde auch Hauptfertigungszentrale für die Vorfertigung komplexer Anlagen für das europäische Festland sein. In der zweiten Phase der Anlagenentwicklung könnte die Investition auf 45 Millionen Euro steigen, hieß es.