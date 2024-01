Meppen - Die zuletzt gesunkenen Pegelstände in Meppen im Emsland steigen nach Angaben der Stadt wieder. „Wir haben die Lage nach wie vor im Griff, sind aber weiterhin kontinuierlich in Alarmbereitschaft - und das müssen wir auch“, sagte Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein in einer Mitteilung am Mittwoch mit Blick auf die Wetterlage.

Im Ortsteil Bokeloh sollten demnach im Lauf des Mittwochs die Scheitelwasserstände des bisherigen Hochwassers wieder erreicht oder sogar überstiegen werden. Die Stadt geht davon aus, dass der Anstieg noch bis Freitag anhält. „Dies veranlasst uns dazu, die getroffenen Maßnahmen noch bis wenigstens Sonntag aufrecht zu halten“, sagte der Rathauschef. Deiche sollten weiter kontrolliert werden.

Meppen liegt an Ems und Hase und war von dem Hochwasser in den vergangenen Tagen besonders betroffen. Mehrfach mussten Menschen aus Autos und Häusern gerettet werden. Zudem wurden in den vergangenen Tagen unter anderem ein Campingplatz und ein Seniorenheim evakuiert.