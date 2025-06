Menschen leblos in Seen gefunden - Vermisstensuche im Harz

Sarstedt/Langelsheim - Eine 73-jährige Frau ist am Giftener See bei Sarstedt leblos gefunden worden. Ersthelfer zogen die Frau aus dem Wasser, Reanimationsversuche blieben aber erfolglos, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Beamten trieb die Frau aus der Region Hannover am Montagabend mit Badekleidung leblos im Wasser. Die Ermittler sehen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden und glauben an einen Unglücksfall.

Im Bremer Stadtteil Horn-Lehe wurde am Vormittag ein 78 Jahre alter Mann tot aus dem Langenkampssee geborgen. Passanten hatten dort einen herrenlosen Hund sowie Kleidung am Ufer entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Taucher der Feuerwehr bargen kurze Zeit später den leblosen Körper des Mannes und ein Notarzt stellte den Tod fest. Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden, in diesem Fall wird von einem krankheitsbedingten Todesfall ausgegangen.

Vermisstensuche im Harz fortgesetzt

An der Innerstetalsperre im Harz wird unterdessen nach einem Vermissten gesucht. Mit Tauchern und Sonargeräten werde nach einem 40 Jahre alten Mann gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Einsatzkräfte war der Mann am Sonntag vor den Augen seiner Frau untergegangen. Auch in diesem Fall gehen die Ermittler von einem tödlichen Badeunfall aus.

Erst am Montag war ein 48 Jahre alter Mann beim Baden im Achterdieksee in Bremen ist gestorben. Anderen Badegästen war am Morgen aufgefallen, dass am Ufer des Sees schon längere Zeit Badesachen lagen. Taucher der Feuerwehr suchten daraufhin den See ab und fanden die Leiche. Später teilte die Polizei mit, dass der 48-Jährige beim Baden krankheitsbedingt starb.