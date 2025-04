Bei einem Streit in Altenburg wird ein 42-Jähriger mit Messerstichen getötet. Gegen einen Verdächtigen ist Haftbefehl erlassen worden.

Mensch in Altenburg getötet - 50-Jähriger in Haft

Ein Mensch ist in Altenburg so schwer verletzt worden, dass er starb. (Symbolbild)

Altenburg - Nach dem gewaltsamen Tod eines Menschen in Altenburg ist ein 50 Jahre alter Verdächtiger in Haft. Gegen ihn werde wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Gera nun mit. Er soll dem Opfer, einem 42-jährigen Mann, „im Rahmen einer familiären Auseinandersetzung“ mit einem Messer tödliche Stichverletzungen zugefügt haben. Die Tat ereignete sich am Samstagabend. Auch eine weitere Person war vorläufig festgenommen worden. Sie sei aber wieder entlassen worden, teilte die Landespolizeiinspektion Gera mit.

Nähere Details geben die Ermittler derzeit nicht bekannt. „Weitergehende Angaben, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat und persönlichen Verhältnissen der Beteiligten, können mit Rücksicht auf die andauernden Ermittlungen sowie aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden“, hieß es von der Landespolizeiinspektion Gera.