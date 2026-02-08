Feuerwehrleute aus Berlin und Brandenburg eilen zur gemeinsamen Landesgrenze, um einen Menschen aus dem Wasser zu retten. Vergeblich.

Berlin/Potsdam - Feuerwehrleute aus Berlin und Potsdam haben an der Glienicker Brücke einen Menschen aus dem Wasser geborgen. Man habe nur noch den Tod feststellen können, berichteten Sprecher der Feuerwehren. Weitere Angaben zu der toten Person gab es nicht. Die Einsatzkräfte seien gegen 10.45 Uhr alarmiert worden, sagte ein Sprecher.

Unklar ist, wie der Mensch in die Untere Havel gelangte und wann. Dazu ermittelt nun die Polizei in Brandenburg, wie eine Polizeisprecherin in Berlin sagte. Zu den Todesumständen könne sie aktuell keine Angaben machen, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums in Brandenburg.