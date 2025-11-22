Berlin - Beim Diebstahl der Meisterschale aus der Geschäftsstelle des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin waren nach Angaben von Geschäftsführer Bob Hanning Profis am Werk. „Wir hatten schon mal vor Wochen einen Einbruch und haben deshalb auch eine Kamera installiert in den Räumlichkeiten und konnten dementsprechend auch Bilder der Polizei übermitteln“, sagte Hanning in einem Instagram-Video.

„Was wir sagen können, ist, dass auf jeden Fall Profis am Werk waren, aber auch, dass ein Generalschlüssel genutzt worden ist und dass man sonst gar nicht in die einzelnen Büros reinkommen kann“, so Hanning. Am Freitag war bekanntgeworden, dass die Schale entwendet worden ist. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Hanning auch mit Humor: THW Kiel war es nicht

Die Diebe hätten zudem einen Transponder nutzen müssen, um in Aufzüge zu kommen, sagte Hanning. „Die Hausverwaltung muss jetzt die Arbeit leisten, sämtliche Informationen zusammenzustellen“, sagte der 57-Jährige. „Fakt ist, dass sie in allen Räumen waren. Fakt ist, dass sie auch einen namhaften Geldbetrag geklaut haben.“

Am Ende seiner Botschaft versuchte Hanning, etwas Humor in der Angelegenheit zu behalten. Er habe einige „ketzerische“ Zuschriften erhalten, sagte er. „Zwei Dinge: Weder hat der THW Kiel sie mitgenommen nach dem Meisterschaftsspiel. Noch gönnen wir es dem SC Magdeburg nicht, diese Schale nächstes Jahr in die Hand zu nehmen“, betonte Hanning.