In Mühlhausen/Thüringen kommt es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr muss eine Bewohnerin evakuieren.

Mühlhausen - In Mühlhausen/Thüringen ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich mehrere Bewohner in dem Gebäude befunden, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr evakuierte den Angaben zufolge eine Bewohnerin aus dem zweiten Obergeschoss. Die weiteren Bewohner hätten das Gebäude selbstständig verlassen können. Es sei niemand verletzt worden.

Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf einen fünfstelligen Bereich. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Bereich rund um das Wohnhaus gesperrt.