Sonneberg - Mehrere Menschen sind bei Unfällen im Landkreis Sonneberg am Wochenende verletzt worden. Ein 41-jähriger Radfahrer stürzte auf einem Feldweg bei Steinheid und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach fand ein Zeuge den schwer verletzten Mann am Freitagnachmittag. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Wenige Stunden zuvor stürzte ein 47-Jähriger mit seinem Motorrad zwischen Ernstthal und Piesau. Er verletzte sich dabei leicht. Zudem kam es am Freitagabend zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto eines 59-Jährigen und dem Motorrad eines 37 Jahre alten Mannes in Sonneberg. Dadurch stürzte der Biker und erlitt leichte Verletzungen. Grund für den Unfall war nach Angaben der Polizei ein Fehler beim Einbiegen.

Am Samstagnachmittag stürzte erneut ein Motorradfahrer auf der L1112 zwischen Theuern und Neumannsgrund, nachdem er dem Auto eines 42-Jährigen ausgewichen war. Der 19-Jährige verletzte sich dabei leicht.