Bevor die Profis den Sieg bei der Deutschland Tour ausgefahren haben, durften auch Hobby-Sportler auf abgesperrten Straßen ran. Rund 2.000 Radfahrer nahmen teil - nicht alle kamen ins Ziel.

Magdeburg - Bei den Hobby-Radrennen vor der Deutschland Tour hat es rund um Magdeburg mehrere Unfälle gegeben. Mindestens acht Menschen wurden dabei verletzt, wie die Rettungsleitstellen in Magdeburg und dem Landkreis Börde auf Anfrage mitteilten. Mindestens fünf Radfahrer seien ins Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt nahmen nach Veranstalterangaben an den sogenannten Jedermannrennen rund 2.000 Radfahrer teil.

Im Vorfeld des Finales der Deutschland Tour in Magdeburg durften auch Hobby-Radfahrer auf abgesperrten Straßen rund um die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt fahren. Dabei konnten sie entweder knapp 50 oder knapp 120 Kilometer von Magdeburg aus durch den Landkreis Börde und zurück fahren.