Dresden - Mehrere tausend Menschen sind nach Polizeiangaben am Montag in Dresden bei einer von der rechtsextremen Partei „Freie Sachsen“ angemeldeten Demonstration durch die Dresdner Innenstadt gezogen. Am Carolaplatz habe es einen Vorfall gegeben, als Teilnehmer versuchten, sich durch eine Polizeikette zu drängen, sagte ein Polizeisprecher am Montagnachmittag. Die Demonstranten seien zurückgedrängt worden, hieß es.

Zahlreiche Demonstranten aus dem rechten Spektrum zogen bis zur Staatskanzlei und kritisierten die Politik der Regierung. Zuvor hatten sich zahlreiche Anhänger der „Freien Sachsen“ auf dem Theaterplatz versammelt. Auf Bannern wurden das Ende der Ampel-Regierung sowie Neuwahlen gefordert. Bauernverbände gingen vorab auf Distanz zu Aktionen, die von politischen Akteuren - vor allem aus dem rechten Spektrum - im Fahrwasser von ihren Proteste geplant waren.