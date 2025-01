Melle/Georgsmarienhütte - Mehrere Polizisten sind im Landkreis Osnabrück in der vergangenen Nacht angegriffen und verletzt worden. Ein 45-Jähriger schlug in seiner Wohnung in Melle einem dort zu einem Einsatz gerufenen Polizisten mit der Faust ins Gesicht und verletzte bei weiterem Widerstand auch zwei Beamtinnen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Einsatz ging es um häusliche Gewalt. Weil der Beschuldigte sich Zuhause mit seiner minderjährigen Tochter eingeschlossen hatte, war die Tür gewaltsam geöffnet worden. Alle drei Leichtverletzten waren demnach zunächst nicht mehr dienstfähig.

In Georgsmarienhütte wehrte sich ein 48-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle nach Angaben der Polizei gegen deren Maßnahmen und verletzte zwei Beamte leicht. Der alkoholisierte Mann sollte für eine Blutentnahme zum Polizeikommissariat gebracht werden. Die Verletzten blieben dienstfähig.

Beiden Männern wurde Blut abgenommen und sie kamen in Gewahrsam.