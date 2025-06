Mehrere Pferde sterben bei Brand in Melle

Feuer in der Nacht

Melle - Beim Brand eines Gehöftes sind mindestens fünf Pferde in Melle gestorben. Zwei Frauen wurden zudem leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Feuer in der Nacht auf Dienstag kam, war zunächst unklar.

Fünf bis sieben Pferde seien mutmaßlich in den Flammen gestorben, teilte ein Polizeispeicher mit. Ein Pferd, das zuvor außerhalb des Stalls stand, sei panisch in die Flammen gerannt, bei einem anderen Pferd habe das verhindert werden können. Insgesamt befanden sich in dem Stall den Angaben nach zehn Stallungen. Genaue Zahlen zu betroffenen Tieren lagen zunächst nicht vor.

Zwei Eigentümerinnen von Pferden seien bei dem Versuch, Tiere zu retten, leicht verletzt worden. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um eine 28- und eine 72-Jährige.

Stall wird kontrolliert abgebrannt

Der Hof befindet sich auf einer Nebenstraße parallel zur Autobahn 30 nahe dem zwischen Niedersachsen und NRW geteilten Grenzort Bruchmühlen. Die Löscharbeiten sollten noch bis zum Nachmittag andauern. Der Stall soll kontrolliert abbrennen. Ermittlungen zur Brandursache seien daher bisher nicht möglich gewesen. Auswirkungen auf den Autobahnverkehr waren nicht bekannt.