Immer wieder wird vor illegaler Pyrotechnik gewarnt. Auch in diesem Jahr verletzen sich mehrere Leute durch Böller, darunter auch selbstgebastelte.

Silvester in Berlin

Berlin - Mehrere Menschen haben in Berlin in der Silvesternacht infolge von Böllern Finger oder Teile ihrer Hand verloren. Das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in Marzahn meldete um kurz vor 1.00 Uhr bereits acht „Bölleropfer“ mit schweren Handverletzungen. Sie hätten Finger oder Teile der Hand verloren. Unter ihnen seien mindestens zwei Schwerstverletzte durch selbstgebastelte Sprengkörper.

Häufig führt das Zünden illegalen Feuerwerks zu schwersten Verletzungen. Das Krankenhaus hat in der Silvesternacht nach eigenen Angaben die Operationskapazitäten deutlich verstärkt, zehn OP-Säle stehen bereit, und alle Handchirurgen sind im Dienst.