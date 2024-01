Nachdem am vergangen Wochenende nur ein Schlepplift im ganzen Harz in Betrieb war, haben Wintersportler am kommenden Wochenende mehr Auswahl. Ein Überblick.

Wintersportler sitzen am Matthias-Schmidt-Berg im Harz in der Seilbahn.

Braunlage - Am kommenden Wochenende sollen weitere Lifte im Harz in Betrieb gehen. Am Wurmberg in Braunlage und auch in Sankt Andreasberg ist Skifahren zum Beispiel möglich. Zudem sind mehrere Langlaufloipen gespurt. Nach Schneefällen im Laufe der Woche soll es am Wochenende nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes keinen Nachschub geben. Die Temperaturen sollen bei maximal einem Grad liegen.

Am Wurmberg, Niedersachsens höchstem Berg, wo am vergangenen Wochenende bereits ein Schlepplift in Betrieb war, soll von Samstag an auch der Sessellift fahren. Ski- und Snowboardfahrer können dann auch vom Gipfel abfahren. Laut der Webseite der Betreiber liegen 40 Zentimeter Schnee auf den Pisten.

Auch am Bocksberg in Goslar-Hahnenklee ist am Samstag Skifahren möglich - auf etwa zwanzig Zentimetern Naturschnee. Wegen eines technischen Defekts können die Schneekanonen dort derzeit nicht betrieben werden. Alle Lifte sollen öffnen. Rodler sollen mit der Gondelbahn zur Winterrodelbahn gebracht werden.

Am Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg konnten Wintersportbegeisterte schon am Mittwoch- und Donnerstagabend Nachtskilaufen. Das ist auch für den Freitag geplant. Am Wochenende sollen die Lifte dann regulär tagsüber laufen.

Auch Rodeln und Langlauf sind möglich

Am Sonnenberg im Harz sollen zwei von drei Liften in Betrieb gehen. In Torfhaus läuft der Rodellift bereits seit einigen Tagen. Das Skicentrum Hohegeiß will am Wochenende nachziehen und auch seinen Skilift öffnen.

Auch Langläufer kommen auf ihre Kosten: Ein Großteil der Loipen im Nationalpark Harz war bereits am Donnerstag gespurt, unter anderem in Sankt Andreasberg oder in Schierke. Auch in Clausthal-Zellerfeld und Hohegeiß können Langläufer in Loipen einsteigen. Weitere sollten folgen.