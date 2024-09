Drogen im Wert von mehr als 400.000 Euro: Bei Durchsuchungen in Dessau-Roßlau wurden mehrere Kilogramm Marihuana und Methamphetamin sichergestellt. Dem gingen monatelange Ermittlungen voraus.

Mehrere Kilogramm Marihuana: Festnahme in Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau ist ein 43 Jahre alter Mann festgenommen worden, der in großen Stil mit Drogen gehandelt haben soll. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurden bei dem Mann Marihuana und Methamphetamin mit einem geschätzten Marktwert von mehr als 400.000 Euro gefunden.

Seit mehreren Monaten hätten Staatsanwaltschaft und Polizei gegen den Mann ermittelt. Am Dienstag seien schließlich die Wohnung und andere Objekte des 43-Jährigen in Dessau-Roßlau durchsucht worden, hieß es einer Mitteilung am Mittwoch. Dabei seien rund drei Kilogramm Marihuana und 1,6 Kilogramm Methamphetamin sichergestellt worden.