Mehrere Ferienwohnungen in Groß Zicker abgebrannt

Groß Zicker: Absperrband hängt vor einer Brandruine auf Rügen. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen ausgebrochen.

Groß Zicker - Am Samstag ist es zu einem Großbrand auf der Ostseeinsel Rügen gekommen. Dabei soll ein Schaden mit rund 500.000 Euro in Groß Zicker bei Gager auf der Halbinsel Mönchgut entstanden sein.

Ein Nachbar hatte die Flammen an dem Mehrzweckgebäude entdeckt und Hilfe geholt. Feuerwehren legten bis zu zwei Meter hohe Schaumteppiche, konnten aber nicht verhindern, dass das Mehrzweckgebäude samt Ferienwohnungen ausbrannte.

Auch an Nachbargebäuden wurden Fassaden, Dächer und Fenster beschädigt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Ein Brandgutachter soll am Montag in Groß Zicker untersuchen, ob das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. (dpa)