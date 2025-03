Clausthal-Zellerfeld/Salzhemmendorf/Springe - Drei illegale Cannabis-Plantagen sind bei Durchsuchungen im südlichen Niedersachsen entdeckt worden. Insgesamt fanden die Ermittler in acht von elf am Mittwochmorgen durchsuchten Gebäuden Cannabis-Pflanzen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen fünf Menschen im Alter zwischen 32 und 66 Jahren. Einer der Verdächtigen - ein 56-Jähriger aus Hannover - wurde vorläufig festgenommen und soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Ermittler fanden nicht nur Cannabis

240 Einsatzkräfte - darunter auch Spezialisten wie Vermögensermittler - durchsuchten den Angaben nach die Gebäude, auch mit Drogenspürhunden. Sie waren in Hannover, Sehnde, Salzhemmendorf, Springe, Clausthal-Zellerfeld, Seelze und Ronnenberg im Einsatz.

In Clausthal-Zellerfeld stießen die Beamten auf eine Indoorplantage mit circa 1.050 Pflanzen, in Salzhemmendorf auf eine zweistöckige Plantage mit 600 Pflanzen. In Springe machten die Ermittler eine sich im Umbau befindliche Anlage ausfindig und in Hannover ein Zelt mit Jungpflanzen und Setzlingen.

Neben den Cannabis-Pflanzen und abgepacktem Cannabis fanden sie unter anderem auch Anbauausrüstung, zwei Schreckschusswaffen, hochwertige Markenhandtaschen, geringe Mengen Amphetamin und Kokain sowie Bargeld im mittleren, fünfstelligen Bereich.