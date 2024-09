Erfurt - Mit dem nahenden Herbst steigt in Thüringen die Zahl der Verkehrsunfälle mit Wildtieren wieder. Die Polizei berichtete am Wochenende von mehreren Fällen, bei denen Füchse und Rehe Autofahrern in die Quere kamen. Allein der Polizeiinspektion Hildburghausen wurden nach deren Angaben an einem Tag innerhalb kurzer Zeit insgesamt fünf Wildunfälle gemeldet. Vier waren es beispielsweise an zwei Tagen im Kyffhäuserkreis.

Wildtiere seien in den Monaten September bis November während der Morgen- und Abenddämmerung besonders aktiv, erklärte die Polizei. Autofahrer und Autofahrerinnen sollten daher besonders aufmerksam fahren, um auf plötzlichen Wildwechsel angemessen reagieren zu können.

Auch nach Angaben der Landesforstanstalt nehmen Wildunfälle im Herbst deutlich zu - vor allem auf Straßen entlang von Feldern sowie durch Waldgebiete. Wenn Wild zu sehen sei, sollten Autofahrer kontrolliert bremsen, hupen und abblenden. Jährlich gebe es im Schnitt etwa 5.000 bis 8.000 Wildunfälle im Freistaat.