Seit dem Angriff Russlands auf ihr Land haben Zehntausende Ukrainer in Sachsen Zuflucht gefunden. Doch finden sie hier trotz Wirtschaftsflaute auch Arbeit?

Rund 14.600 Ukrainerinnen und Ukrainer haben inzwischen in Sachsen eine Arbeit gefunden. (Symbolbild)

Chemnitz - Immer mehr nach Sachsen geflüchtete Frauen und Männer aus der Ukraine gehen hier einer Arbeit nach. Rund 12.400 Ukrainer seien inzwischen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, informiert die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit auf dpa-Anfrage. Das seien etwa 2.900 mehr als noch vor einem Jahr. Hinzu kämen rund 2.200 Minijobber (plus 200). Damit habe sich die Beschäftigungsquote zwar erhöht auf 30,6 Prozent. Sie liegt allerdings deutlich unter dem Bundesschnitt (37,4 Prozent).

Die meisten Ukrainer haben den Angaben zufolge Arbeit im verarbeitenden Gewerbe, der Gastronomie, im Handel oder auf dem Bau gefunden. Aber auch im Bereich Erziehung und Unterricht und in der Zeitarbeit sind sie tätig. Auffällig sei die gute Qualifikation, heißt es. „Nur jeder dritte Ukrainer arbeitet als Helfer.“

Viele wollen dauerhaft in Deutschland bleiben

Dem standen zuletzt immer noch knapp 12.700 arbeitslos gemeldete Menschen aus der Ukraine gegenüber. Zudem gab es laut Regionaldirektion fast 3.400 in Integrationskursen. Viele Geflüchtete hätten angesichts ihrer Qualifikation gute Chancen auf einen Job. Der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt ist und bleibe die Sprache.

Seit dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 haben Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer in Sachsen Zuflucht gesucht. Die Integration in den Arbeitsmarkt gelinge, brauche aber Zeit, lautet das Fazit. Viele hätten ihre Integrationskurse beendet, viele warteten aber auch noch auf einen Platz.

Den Angaben nach haben sich viele Geflüchtete inzwischen darauf eingestellt, länger in Deutschland zu leben. „Fast jeder zweite Ukrainer will dauerhaft in Deutschland bleiben“, heißt es mit Verweis auf eine Befragung.