Magdeburg - Die Landeszentrale für politische Bildung hat in diesem Jahr einen deutlichen Anstieg bei der Teilnahme an ihren Veranstaltungen verzeichnet. Wie der Direktor der Landeszentrale, Maik Reichel, mitteilte, nahmen in diesem Jahr 67.000 Menschen an den Seminaren, Vorträgen und Exkursionen der Landeszentrale teil. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Anstieg um 24.000 Personen. Schwerpunkte bildeten in diesem Jahr Veranstaltungen zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes sowie zur Europa- und Kommunalwahl. Einen Rekord habe es auch beim Landestag des Netzwerks „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ gegeben. Erstmals hätten mehr als 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landestag mitgewirkt.