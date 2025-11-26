Die Zahl der Studienanfänger in Sachsen-Anhalt steigt um 6,8 Prozent. Doch von Höchstzahlen vor der Corona-Pandemie ist das noch entfernt.

Zum Wintersemester haben sich an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt 9.329 Studierende neu eingeschrieben. (Archivbild)

Magdeburg/Halle - An den Hochschulen in Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Studienanfänger in diesem Herbst erneut gestiegen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, schrieben sich insgesamt 9.329 Studierende neu zum Wintersemester ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 6,8 Prozent.

Die niedrigsten Studienanfängerzahlen wurden laut Statistikamt im Jahr 2022 mit 8.069 Studierenden verzeichnet. Den Höchststand habe es 2018 mit 10.049 Studienanfängern gegeben. Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) bezeichnete den starken Zuwachs als eine positive Botschaft.

Dies belege die hohe Anziehungskraft der Hochschulen in Sachsen-Anhalt. Während in anderen Ländern Kürzungsdebatten geführt würden, zeige dies, dass es richtig sei, in Sachsen-Anhalt weiter in die Hochschulen und die Wissenschaft zu investieren.