Leipzig - Die Anzahl der alleinstehenden Frauen und Männer in Sachsen ist im Jahr 2024 weiter gestiegen. Nach Daten des Statistischen Landesamtes lebten im vergangenen Jahr rund 950.000 Alleinstehende in Sachsen. 2003 waren es noch etwa 804.000 Menschen ohne Ehe- oder Lebenspartner gewesen.

Im gleichen Zeitraum sank die Bevölkerungszahl von 4,3 Millionen (2003) auf rund 4 Millionen (2024). Das heißt, dass der Anteil der Alleinstehenden an der Gesamtbevölkerung zunimmt. Singles greifen bei der Partnersuche zu kreativen Methoden.

Im Trend: Kreative Alternativen bei der Partnersuche

Wer nicht auf Dating-Plattformen wie Tinder, Bumble und Co. setzen möchte, der findet Offline-Alternativen. In Rossau im Landkreis Mittelsachsen werden etwa Alpakawanderungen für Singles angeboten. Wen es weniger in die Natur zieht, der kann beim Barhopping für Singles in mehreren sächsischen Städten die große Liebe finden.

Deutschlandweit beliebt ist zudem das Live-Dating auf der Bühne. Singles werden hier von ihren besten Freunden in einem Vortrag präsentiert. Oft begleitet von einer PowerPoint-Präsentation erfährt das Publikum allerlei private Details über den angepriesenen Single. Bisher werden die Veranstaltungen vor allem in deutschen Großstädten wie Köln oder Berlin angeboten, im Spätsommer kommt mit der Veranstaltungsreihe „Kennt ihr schon...?“ der Dating-Trend auch nach Sachsen.

Wenn Freunde ihre Freunde verkuppeln

Betül Büsra, Gründerin der Eventreihe, sagt, dass sich die Gäste oft über die humorvolle Abwechslung zum Online-Dating freuten. Es fließe unglaublich viel Mühe und Kreativität in die einzelnen Präsentationen. Daher seien die Veranstaltungen unabhängig von der Partnersuche auch ein „Liebesbrief an die Freundschaft“. Die Präsentationen dauern maximal fünf Minuten. Nach Angaben der 33 Jahre alten Gründerin waren die bisherigen Events oft ausverkauft und wurden im Schnitt von 100 Gästen besucht.

Bei der Präsentation zeigen sich die Teilnehmer kreativ: Von Gedichten bis zum selbst geschriebenen Musikstück sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Auch wenn die große Liebe nicht dabei sei, blieben die Gäste optimistisch. „Ich höre oft Sätze wie: "Ach jetzt habe ich zwar keinen Partner, aber dafür neue Freunde für einen Spielabend gefunden"“ erzählt Büsra.