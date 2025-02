Erfurt - Brätel und Co.: Thüringens Schlachtbetriebe haben im vergangenen Jahr mehr Fleisch produziert als im Vorjahr. Insgesamt 45.780 Tonnen Fleisch wurden laut Landesamt für Statistik laut vorläufigen Ergebnissen 2024 produziert - rund vier Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor.

Auch die Zahl der Schlachtungen stieg an, besonders hoch fiel die Zunahme bei Schafen aus: Insgesamt 7.816 Tiere schlachteten die Betriebe und damit 21,6 Prozent mehr als 2023. Zudem wurden auch mehr Rinder zu Fleisch verarbeitet, nämlich 5.058 Tiere und damit 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der geschlachteten Schweine stieg leicht um 0.8 Prozent auf 173.883 an. Alles in allem wurden rund 2,9 Prozent mehr Tiere in den Schlachthöfen getötet und weiterverarbeitet, insgesamt 273.743.

In den meisten Fällen - 96,6 Prozent - ging es um gewerbliche Schlachtungen. Bei Hausschlachtungen wurden 849 Tiere getötet und zu Wurst und Fleisch gemacht.

Kein Hähnchen enthalten, aber Pferde

Geflügelschlachtungen sind nicht Teil der Angaben. Dafür listeten die Statistiker auch die Mengen an produziertem Pferdefleisch mit sieben Tonnen und Ziegenfleisch mit neun Tonnen auf. Das waren jeweils zwei (Pferde) beziehungsweise eine Tonne (Ziegen) weniger gewesen als im Vorjahr.