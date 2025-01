Halle - Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt ist leicht gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts besuchen in diesem Schuljahr über 1.100 Kinder und Jugendliche mehr als zuvor die Schulen – insgesamt sind es knapp 211.900. Besonders Gesamtschulen und Freie Waldorfschulen verzeichnen dabei Zuwächse, während die Zahlen in Gemeinschaftsschulen leicht rückläufig sind.

Vor den einwöchigen Winterferien erhalten die Schülerinnen und Schüler am Internationalen Tag der Bildung (24. Januar) ihre Halbjahreszeugnisse. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) ermutigte dazu, die Zeugnisse als Ansporn und Chance zur persönlichen Weiterentwicklung zu nutzen.

Bildungslandschaft wird vielfältiger

Für knapp 19.000 Viertklässlerinnen und Viertklässler ist dieses Schuljahr ein Meilenstein: Sie wechseln auf eine weiterführende Schule. Gymnasien bleiben dabei die bevorzugte Wahl, gefolgt von Sekundar- und Gemeinschaftsschulen. Dabei entscheiden sich Mädchen etwas häufiger für Gymnasien als Jungen.

Die Schülerschaft in Sachsen-Anhalt wird zunehmend diverser. Rund elf Prozent der Schülerinnen und Schüler haben eine ausländische Staatsangehörigkeit – ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Besonders in Gemeinschaftsschulen hat etwa jedes sechste Kind eine ausländische Herkunft, in Gesamtschulen ist es jedes siebte. Viele stammen aus Syrien und der Ukraine.