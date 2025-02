Die Sachsen-Anhalter beteiligen sich rege an der Bundestagswahl.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt zeichnet sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung an der Bundestagswahl ab als vor vier Jahren. Bis 16.00 Uhr gaben 65,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie Landeswahlleiterin Christa Dieckmann in Magdeburg mitteilte.

2021 hatte die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei 46,0 Prozent gelegen. Dieser Wert wurde heute bereits um 14.00 Uhr klar übertroffen mit 52,6 Prozent. In den Zwischenständen sind noch nicht die Briefwählerinnen und Briefwähler berücksichtigt.

Noch bis 18.00 Uhr können Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgeben und über die Zusammensetzung des künftigen Bundestags mitbestimmen. Die Landeswahlleiterin bat nochmals alle Wahlberechtigten, von ihrem aktiven Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Die Teilnahme an Wahlen gehöre zu den elementaren demokratischen Grundrechten. Je mehr Wählerinnen und Wähler ihre beiden Stimmen abgeben, desto höher sei die Legitimation des Bundesparlaments, so Dieckmann.

Mit der Erststimme können die Sachsen-Anhalter für einen Kandidaten stimmen. Bei der Zweitstimme können sich die Sachsen-Anhalter zwischen zwölf Parteien entscheiden. Alles in allem sind hierzulande rund 1,7 Millionen Menschen zur Wahl des neuen Bundestags aufgerufen.