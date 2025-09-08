Auf mehr als 2.000 Quadratmetern sollen Start-ups in Halle zukünftig Neues entwickeln können. Der Weinberg Campus will damit eine wichtige Adresse für Innovationen sein.

Auf dem Weinberg Campus soll in Zukunft mehr Raum für Innovation sein.

Halle - Auf dem Gelände des Weinberg Campus soll in den kommenden Monaten ein neues Gebäude für Wachstumsfirmen entstehen. Auf über 2.000 Quadratmetern soll es 52 Büros, 15 Werkstätten und Fertigungslabore für Start-ups geben, teilte der Technologiepark mit. Der Erweiterungsbau wird demnach 17 Millionen Euro kosten und dürfte bis Ende 2026 fertig sein.

„Junge Unternehmen brauchen Räume, in denen sie sich ausprobieren können, Netzwerke, die sie tragen, und eine Umgebung, die Mut macht Neues auszuprobieren“, sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) beim Richtfest. Der Bau wird zu großen Teilen durch Fördermittel des Landes finanziert.