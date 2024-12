In Sachsen wurden 2024 weniger Kinder in einer Tageseinrichtung betreut als im Vorjahr. Doch das Platzangebot ist größer geworden.

Dresden - In Sachsen ist die Zahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen um mehr als 2.400 auf rund 377.400 angestiegen. Gleichzeitig besuchten zum Stichtag 1. März 2024 rund 3.300 Kinder weniger eine Tageseinrichtung (insgesamt 319.400) als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Die Jungen (rund 164.000) waren dabei deutlich in der Überzahl gegenüber den Mädchen (rund 155.400).

Etwa 14 Prozent der betreuten Kinder waren jünger als drei Jahre. Rund 41 Prozent waren im Kindergartenalter, also drei Jahre und älter und besuchten noch nicht die Schule. Hinzu kamen 45 Prozent Schulkinder in der Hortbetreuung.

Die meisten Kinder wurden mit 51.700 in Leipzig betreut - etwa so viele wie im Vorjahr. Dort gab es auch die meisten Betreuungsplätze mit fast 60.100 mit dem größten Zuwachs (+846), gefolgt von Chemnitz (+775). In den beiden Städten entstanden fast zwei Drittel aller neuen Plätze. Außer in Dresden (-123) sowie in den Landkreisen Meißen (-45) und Zwickau (-5) gab es überall in Sachsen mehr Betreuungsplätze als im Vorjahr.

In den insgesamt 3.065 sächsischen Kindertageseinrichtungen (2023: 3.067) waren 44.317 Personen (2023: 44.311) tätig, der Großteil davon als pädagogisches, Leitungs- oder Verwaltungspersonal.

Darüber hinaus wurden weitere rund 4.600 Kinder von 1.047 Tagesmüttern und 81 Tagesvätern versorgt. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der in dieser Form betreuten Kinder um rund 1.000. 95 Prozent waren jünger als drei Jahre.