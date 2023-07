Mehr Platz für Geflüchtete in Landesaufnahmebehörde geplant

Hannover - Wegen der angespannten Situation bei der Unterbringung und Aufnahme von Geflüchteten sollen die Plätze in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen dauerhaft erhöht werden. Von ursprünglich 5000 Plätzen soll diese Zahl auf 7500 steigen, wie das Innenministerium in Hannover am Freitag mitteilte. Dafür sollen neue Standorte entstehen und bestehende erweitert werden. Bei einer besonders hohen Nachfrage sollen bis zu 20.000 Plätze möglich sein.

„Die Auswirkungen von Putins völkerrechtswidrigem Angriffskrieg auf die Ukraine und die global anhaltenden Flüchtlingsbewegungen stellen unsere Landesaufnahmebehörde und die Kommunen vor große Herausforderungen“, sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD).