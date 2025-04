Halle/Erfurt - In Thüringen fällt es Unternehmen zunehmend schwer, geeignete Lehrstellenbewerber zu finden. Ende März gab es im Freistaat mehr als 10.300 Ausbildungsstellen im Freistaat, von denen noch rund 6.900 unbesetzt waren, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle mitteilte. Dem standen knapp 6.000 Jugendliche gegenüber, die sich für einen Ausbildungsplatz gemeldet hatten. Damit kämen auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen 58 Bewerber.

Die richtigen Auszubildenden zu finden, werde für Betriebe zu einer immer größeren Herausforderung. Eines der Probleme sei die Passgenauigkeit, denn die Vorstellungen der Bewerber stimmten nicht immer mit den Anforderungen der Lehrstellen überein, erklärte der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Markus Behrens. Eine umfassende Berufsorientierung könne da mit falschen Vorstellungen aufräumen. „Mein Appell an alle Jugendlichen ist es auch, sich nicht nur auf einen Beruf festzulegen. Macht Praktika in den Betrieben und entscheidet selbst, welcher Beruf am besten zu euch passt.“

Besonders hoch im Kurs stehen bei den Jugendlichen den Angaben nach Berufe in der Fahrzeugtechnik, in der Verwaltung sowie bei Arzt- und Praxishilfen. Hingegen gab es vor allem im Bau, in der Lagerwirtschaft und im Verkauf mehr gemeldete Stellen als Bewerber. Dabei sei nicht allen jungen Menschen klar, wie der Alltag in den Berufen wirklich aussehe. So hätten sich auch die vermeintlich wenig attraktiven Handwerksberufe verändert, hieß es weiter.