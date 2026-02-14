Für die Beschäftigten in Kitas, Unikliniken und Behörden der Länder gibt es einen Tarifabschluss. Wie Niedersachsens Finanzminister das Ergebnis bewertet.

Hannover/Potsdam - Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere begrüßt die Einigung im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst. „Es ist ein gutes und wichtiges Signal, dass wir uns in der dritten Verhandlungsrunde auf diesen Tarifabschluss verständigen konnten“, betonte der Grünen-Politiker. „Er unterstreicht die hohe Wertschätzung, die wir den Beschäftigten des Landes für ihre engagierte und unverzichtbare Arbeit entgegenbringen.“

Die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder sollen in drei Schritten 5,8 Prozent mehr Geld bekommen. Der neue Tarifvertrag soll laut Gewerkschaft 27 Monate laufen, bis zum 31. Januar 2028. Weitere Warnstreiks oder gar ein unbefristeter Streik sind damit vom Tisch.

Die Landesregierung werde zügig mit der Umsetzung beginnen, teilte Heere mit. Auch wenn das Ergebnis eine Herausforderung für den Landeshaushalt sei. „Wir befinden uns im dritten Jahr einer historischen wirtschaftlichen Schwächephase und bewegen uns mit dem Abschluss am Rande dessen, was aus Haushaltssicht vertretbar ist.“