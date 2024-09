Statistisches Landesamt in Halle: Vier der fünf Tourismusregionen in Sachsen-Anhalt haben im Juli ein Gäste- und Übernachtungsplus im Vergleich zum Vorjahresmonat erzielt. (Archivbild)

Halle - Hotels und Pensionen in Sachsen-Anhalt haben im zurückliegenden Juli mehr Gäste begrüßt als im selben Monat ein Jahr zuvor. Es wurden 353.700 Gästeankünfte (plus 1,8 Prozent) registriert, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte.

Auch die Zahl der Übernachtungen ging demnach im Monatsvergleich leicht nach oben. Zwischen Arendsee und Zeitz seien in den relevanten Beherbergungsbetrieben 955.100 Übernachtungen gezählt worden und damit 5 Prozent mehr als im Juli 2023. Der Statistik zufolge waren 87,6 Prozent der Gäste aus dem Inland angereist.

Vier der fünf Reisegebiete im Land hatten im Juli einen Anstieg an Gästen und Übernachtungen gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnet, hieß es. Dazu zählten der Harz und das Harzvorland, die Region Halle, Saale, Unstrut, Anhalt-Wittenberg und die Altmark. Einen Rückgang hatten den Angaben zufolge die Touristiker der Region Magdeburg, Elbe-Börde-Heide zu verkraften, wo insgesamt 9,2 Prozent weniger Gäste gekommen und 4,9 Prozent weniger Übernachtungen gebucht waren als im Juli des Vorjahres.