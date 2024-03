Magdeburg - Deutlich mehr Frauen als Männer in Sachsen-Anhalt sind wegen unbezahlter Pflege- und Betreuungsarbeit nur in Teilzeit tätig. Insgesamt traf das laut einer Umfrage auf knapp 60.000 Frauen, aber nur auf gut 7000 Männer zu, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Donnerstag anlässlich des internationalen Weltfrauentags am Freitag mitteilte.

Von den knapp eine Million Frauen ab 15 Jahren in Sachsen-Anhalt sind laut Statistischem Landesamt etwa die Hälfte berufstätig. 38 Prozent der 448.600 abhängig Beschäftigten Frauen gaben demnach an, in Teilzeit zu arbeiten. Etwa ein Viertel davon nannte als Grund: „Ich möchte Teilzeit arbeiten.“ Etwa ein Fünftel gab wiederum an, keinen Vollzeitjob zu finden. 17 Prozent der Teilzeitbeschäftigten nannten als Grund die Betreuung von Kindern. 16 Prozent nannten die Betreuung von Menschen mit Behinderung oder von pflegebedürftigen Personen sowie sonstige persönliche oder familiäre Gründe. „Damit traten Frauen durch unbezahlte Care-Arbeit beruflich deutlich häufiger kürzer als sachsen-anhaltische Männer“, teilte das Statistische Landesamt mit.

Die Umfrageergebnisse stammen aus dem Mikrozensus des Jahres 2022 und sind repräsentativ. Sie basieren auf einer Haushaltsbefragung, für die jährlich ein Prozent der Privathaushalte befragt wird.