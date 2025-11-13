Die Autobahn 71 ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung. Am kommenden Samstag müssen Autofahrer wegen Arbeiten in einem Tunnel in Nordthüringen Umwege in Kauf nehmen.

Kölleda - Autofahrer auf der Autobahn 71 zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt sollten am kommenden Samstag mehr Zeit einplanen. Grund ist eine Vollsperrung des Schmücke-Tunnels wegen einer Feuerwehrübung, wie die Autobahn GmbH des Bundes miteilte. Es gebe Umleitungen über Bundes- und Landstraßen in der Zeit zwischen 7.00 und 15.00 Uhr.

Der Schmücke-Tunnel gehört mit 1.729 Metern zu den längsten Straßentunneln in Thüringen. Der nördliche Teil der A71 verbindet Erfurt in Thüringen mit Sangerhausen in Sachsen-Anhalt und wird im Ausflugsverkehr auch als Zufahrt zum Harz genutzt.

Für die Feuerwehrübung würden beide Fahrtrichtungen des Tunnels über Stunden gesperrt. Der Verkehr in Richtung Sangerhausen werde ab der Anschlussstelle Kölleda über die L1051 – B85 – L3086 zur Anschlussstelle Heldrungen geführt. In Richtung Erfurt gehe der Verkehr ab der Anschlussstelle Artern vorübergehend über die L1172 – B86 – L3086 – B85 – L1051 zur Anschlussstelle Kölleda.