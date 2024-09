Bei einem Notfall zählt manchmal jede Sekunde. Dann ist es gut, wenn man weiß, was zu tun ist. In Sachsen-Anhalt absolvieren seit einiger Zeit auch Schüler Erste-Hilfe-Kurse.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sollen mehr Kinder und Jugendliche zum Thema Erste Hilfe geschult werden. Das Bildungsministerium möchte ein bereits in Magdeburg und im Landkreis Jerichower Land laufendes Modellprojekt ausbauen. Noch in diesem Schuljahr würden weitere Regionen die Möglichkeit erhalten, Erste-Hilfe-Kurse in den 7. Klassen anzubieten, sagte eine Sprecherin von Ministerin Eva Feußner (CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

Ziel ist unter anderem, Wissen über Kreislaufstillstand, Herzdruckmassagen und Mund-zu-Mund-Beatmung zu vermitteln. Die Schüler sollten die grundständigen Fähigkeiten zur Wiederbelebung erlernen, einschließlich „Üben an der Puppe“, so die Sprecherin.

CDU, SPD und FDP hatten sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, Erste-Hilfe-Kurse an Schulen einzuführen. Dazu hat das Bildungsministerium eine Kooperationsvereinbarung mit Rettungsdiensten geschlossen.