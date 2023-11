Mehr Corona- und Influenza-Fälle in Sachsen-Anhalt gemeldet

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand.

Halle - Die Zahl der gemeldeten Fälle von Covid-19 und Influenza hat in Sachsen-Anhalt weiter zugenommen. Betroffen seien von den aktuellen Corona-Meldefällen vor allem Erwachsene, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz in seinem Wochenbericht mit. „Bei Influenza ist der Anteil der Schulkinder unter den Fällen gestiegen, was auf einen baldigen Beginn der Grippewelle hindeuten könnte.“ Bisher seien überwiegend Influenza-A-Viren nachgewiesen worden. „Hinweise auf besonders schwere Verläufe zeigen sich bisher nicht“, hieß es.

In der vergangenen Woche, der 47. Kalenderwoche, wurden den Angaben zufolge 39 Influenza-Fälle gemeldet, davon 13 in Magdeburg. Die Gesamtzahl der seit Anfang September erfassten Influenza-Erkrankungen wurde mit 111 angegeben. Im selben Zeitraum wurden 9958 Corona-Infektionen erfasst. Allein in der Vorwoche waren es laut der Statistik 1968. 211 Menschen wurden dem Landesamt für Verbraucherschutz zufolge aufgrund der Erkrankung im Krankenhaus behandelt. 11 Personen davon waren jünger als 18 Jahre, 172 Menschen 60 Jahre und älter. Es wurden im Zusammenhang mit Corona-Infektionen binnen einer Woche acht Sterbefälle erfasst.