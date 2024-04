Auf dem Hauptbahnhof kommen Reisende mit der S-Bahn aus Warnemünde an.

Rostock - Zwischen Rostock und Berlin fährt seit Montag stündlich ein Regionalzug. Der neue RE50 zwischen Rostock und Neustrelitz schließt eine Taktlücke im Nahverkehr, wie Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) mitteilte. In Neustrelitz bestehe jeweils Anschluss an Züge der Linie RE5 Stralsund-Berlin. Der alle zwei Stunden zwischen Rostock und Berlin verkehrende RE5 fährt demnach weiter wie gewohnt.

Nach Worten von Meyer reagiert das Land mit der Zusatzbestellung bei der DB Regio auf die gestiegene Nachfrage seit Einführung des Deutschlandtickets. Damit gewinne das Angebot sowohl für Berufspendlerinnen und -pendler als auch für den Freizeitverkehr an Attraktivität. Eine spürbare Angebotslücke auf einer der wichtigsten Strecken im Nordosten werde geschlossen.

Vor allem im Sommer ist die Strecke von Berlin aus an die Küste stark frequentiert. Die Linie RE50 hält den Angaben zufolge an allen gewohnten RE5-Stationen entlang der Strecke, sodass auch andere wichtige Tourismus-Orte wie Güstrow und Waren (Müritz) von der Ergänzung des Fahrplans in Richtung Hauptstadt und von dort profitierten.